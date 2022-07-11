Marcao, Galatasaray'a veda etti! Fatih Terim'e ayrı bir parantez açtı

Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti.

"NEREYE GİDERSEM GİDEYİM BİR ASLAN OLACAĞIM"

Brezilyalı savunmacı yaptığı videolu paylaşımda, "Eğer birisi Galatasaray'daki sürecimi bir kelimeyle anlatmamı istese buna 'Dönüşüm' derdim. 2019'da Fatih Terim'in davetiyle her şey değişti. Galatasaray bana kapılarını açtı. O günden bu yana bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızla, galibiyetleri şampiyonluklara dönüştürdük. Bana Galatasaray için son nefesime kadar savaşmak zorunda olduğumu öğrettiler. Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak. Nereye gidersem gideyim bir aslan olacağım. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA 3 KUPA KAZANDI

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, sarı-kırmızılı formayla birer kez lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com - Spor