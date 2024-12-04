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Manuel Neuer Kariyerinin İlk Kırmızı Kartını Gördü

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Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen'e karşı oynanan maçta kırmızı kartla oyundan atılarak kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Bayern Münih, bu maçta 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

Almanya Kupası Son 16 Turu'nda Bayer Leverkusen karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan Bayern Münih'in 38 yaşındaki kalecisi Manuel Neuer, kariyerindeki ilk kez kırmızı kart gördü.

Bayern Münih, Almanya Kupası Son 16 Turu'nda konuk ettiği Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Mücadelenin 17. dakikasında Leverkusen atağında savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Jeremie Frimpong, kaleci Manuel Neuer ile karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Bayern Münih'in 38 yaşındaki kalecisi Neuer'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Söz konusu kart, Alman file bekçisinin kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu.

Kariyerinde toplamda 800 müsabakada forma giyen Manuel Neuer, 38 yaşında ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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