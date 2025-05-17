Manisaspor, Süper Amatör Lig'i Namağlup Tamamlayarak Şampiyonluk Kupasını Aldı

Manisaspor, Süper Amatör Lig'i Namağlup Tamamlayarak Şampiyonluk Kupasını Aldı
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Manisaspor, Süper Amatör Lig'de sezonu namağlup bitirerek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Kutlama töreninde şampiyonluk kupasını takdim alan takım, coşkulu anlar yaşadı.

MANİSA Süper Amatör Lig'de sezonu namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Manisaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu. Siyah-beyazlı ekip için Tarık Almış Tesisleri'nde düzenlenen törende büyük coşku yaşandı. Törende Manisaspor'un şampiyonluk kupası, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur tarafından takım kaptanına takdim edildi. Törene Manisaspor Kulüp Başkanı Gencay Esendağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Aslan, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Kupa töreninin ardından siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Manisaspor, ligi namağlup tamamlamanın ve yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin gururunu yaşarken, kutlamalar şehir merkezinde de devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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