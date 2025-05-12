Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

Manisaspor, Namağlup Şampiyon Olup Bölgesel Amatör Lig'e Yükseldi

Manisaspor, Namağlup Şampiyon Olup Bölgesel Amatör Lig'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisaspor, Manisa Süper Amatör Lig'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Takım, normal sezon ve Play-Off'u yenilgisiz tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

MANİSA,

MANİSA'nın futboldaki en köklü temsilcisi Manisaspor, Manisa Süper Amatör Lig'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktı. Manisa'yı 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de temsil eden, ağır borç yükü ve transfer yasağıyla 2021 yılında amatöre geriledikten sonra bir daha çıkamayan Manisaspor bu sezon yaptığı atakta tekrar profesyonel ligin eşiğine geldi. Sezon başında iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlı ekip Süper Amatör'de hem normal sezonu hem de Play-Off'u yenilgisiz zirvede bitirdi. Son maçında rakibi Saruhanlı Belediyespor'un sahaya çıkmaması sonucu 3 puanı hükmen hanesine yazdıran siyah-beyazlılar şampiyonluğu garantileyip Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmenin gururunu yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Korkutan bir deprem daha! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.