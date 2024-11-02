Üye Girişi
Haberler

Manisaspor, Karaköyspor'u 3-0 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Manisaspor, Karaköyspor'u 3-0 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisaspor, Süper Amatör Lig 1'inci Grup'ta yaptığı maçı 3-0'lık skorla kazanarak taraftarlarını sevindirdi. Mücadelenin gollerini Bekir Yılmaz ve Hakan Turan attı.

MANİSA Süper Amatör Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden kentin en köklü kulübü Manisaspor, sezonun ikinci hafta maçında ağırladığı Karaköyspor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi. Mücadeleyi 5 bin taraftar izledi.

Manisa Süper Amatör Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle profesyonel liglerde yer aldığı dönemden eski oyuncularını kadroya katarak hazırlanan Manisaspor, ligin ikinci hafta maçında Karaköyspor'u ağırladı. Ligin ilk haftasında rakibinin sahaya çıkmadığı siyah-beyazlı ekip, ilk maçını 5 bin taraftarının önünde oynadı. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan maçta Manisaspor'un gollerini 29 ve 40'ıncı dakikada Bekir Yılmaz ile 43'üncü dakikada Hakan Turan kaydetti. Galibiyetle Manisaspor camiası büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisaspor Başkanı Gencay Esendağ, Karaköyspor Başkanı Osman Yıldırım, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör takip etti.

1965 yılında kurulan Manisaspor, iki farklı dönemde Süper Lig'de yer almış, ardından borçları yüzünden gelen transfer yasaklarıyla küme düşmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı

Ormanda başlayan yangın evlere sıçradı! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamıyor
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.