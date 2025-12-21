Haberler

Manisaspor, Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek'i unutmadı

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan müsabakada Manisasporlu futbolcular, İzmirspor karşısına hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğraflarının yer aldığı pankartla çıktı.

  • Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig 13. haftasında İzmirspor'u 1-0 yendi.
  • Manisasporlu futbolcular, hayatını kaybeden Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek'in fotoğraflarının olduğu pankartla maça çıktı.
  • Manisaspor'un galibiyet golünü 7. dakikada Ali Aydın attı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 13. haftasında Manisaspor, Mümin Özkasap Stadyumu'nda İzmirspor'u ağırladı.

GÜLŞAH DURBAY VE FERDİ ZEYREK UNUTULMADI

Karşılaşmada Manisasporlu futbolcuların maç öncesi taşıdı pankart ön plana çıktı. Manisasporlu futbolcular, İzmirspor karşısına hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğraflarının yer aldığı pankartla çıktı. Skorboard'un olduğu kısımda da iki başkanın fotoğraflarına yer verildi.

MAÇI MANİSASPOR TEK GOLLE KAZANDI

İki ege ekibinin zorlu karşılaşmasında kazanan Manisaspor oldu. Manisaspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Ali Aydın kaydetti. Manisaspor, 38. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

