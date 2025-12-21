Manisaspor, Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek'i unutmadı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 13. haftasında Manisaspor, Mümin Özkasap Stadyumu'nda İzmirspor'u ağırladı.

GÜLŞAH DURBAY VE FERDİ ZEYREK UNUTULMADI

Karşılaşmada Manisasporlu futbolcuların maç öncesi taşıdı pankart ön plana çıktı. Manisasporlu futbolcular, İzmirspor karşısına hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğraflarının yer aldığı pankartla çıktı. Skorboard'un olduğu kısımda da iki başkanın fotoğraflarına yer verildi.

MAÇI MANİSASPOR TEK GOLLE KAZANDI

İki ege ekibinin zorlu karşılaşmasında kazanan Manisaspor oldu. Manisaspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Ali Aydın kaydetti. Manisaspor, 38. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.