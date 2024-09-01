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Manisaspor, eski yıldızlarını transfer etti

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Manisaspor, Süper Amatör Lig'de yer alan siyah-beyazlılar, transferde 1'inci Lig ve Süper Lig'de yer aldığı dönemdeki eski yıldızlarını bünyesine dahil etti.

MANİSA,

MANİSA'yı yıllarca futbolda profesyonel liglerde temsil eden, kentin Süper Lig'de oynayan tek takımı olan Manisaspor, uzun süren sessizliğini bozdu. Manisa Süper Amatör Lig'de yer alan siyah-beyazlılar, transferde 1'inci Lig ve Süper Lig'de yer aldığı dönemdeki eski yıldızlarını bünyesine dahil etti. Manisaspor'un Eyüpspor'dan orta saha Bekir Yılmaz, Eskişehirspor'dan orta saha Hakan Turan ve Çiğli Belediyespor'dan Akın Açık ile anlaşmaya vardığı, son olarak 2019-2020 sezonunda Bodrum FK forması giyen eski oyuncusu stoper Hikmet Balioğlu'nu da 4 yıldan uzun süre sonra futbola döndürdüğü öğrenildi.

Manisaspor'un kulübün eski yabancı futbolcularının alacaklarıyla ilgili görüşmeler yaptığı da iddia ediliyor. Manisaspor'un eski başkanlarından olan Emre Hasgör, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başkanlığına gelmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti halen futbolda 1'inci Lig'de temsil eden Manisa Futbol Kulübü'yle köprüleri atmıştı. 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında 6 sezon Süper Lig'de mücadele eden Manisaspor, borçları yüzünden aldığı cezalar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle 2018'de 1'inci Lig'e, 2019'da 2'nci Lig'e veda edip, 2021'de ise 3'üncü Lig'den amatöre düşmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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