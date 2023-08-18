Manisalı Sporcular Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı sporcular, takım ve bireysel yarışmalarda büyük başarı elde etti. Manisa İl Karması Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise Türkiye ikinciliği elde edildi. Sporcuları tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarıda emeği geçen antrenörleri de tebrik etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayraktar Sezonu Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı sporcular, takım ve bireysel yarışmalarda büyük başarı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kastamonu'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Manisa İl Karması, Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise şampiyonada Türkiye ikinciliği elde edildi. Bireysel yarışmalarda da Yıldız Kızlar kategorisinde Zeynep Sena Özkara Türkiye ikincisi, Melike Korkmaz Türkiye dördüncüsü oldu. Küçük Kız İl Karması ise Türkiye beşinciliğiyle döndü.

Sporcuları tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bu yıl Manisa olarak birçok branşta önemli başarılar elde ettik. Bunlardan biri de oryantiring branşıdır. Sporcularımızı ve başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA