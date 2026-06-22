Şampiyonluk için 2 ayda 14 kilo verecek

Manisalı vücut geliştirme sporcusu Mustafa Öyken, 27-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek IFBB Balkan Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile NPC Professional League Türkiye Pro yarışmaları öncesinde sıkı bir hazırlık sürecine girdi. 'Men's Physique' kategorisinde mücadele edecek olan Öyken, yaklaşık iki ayda 14 kilo vererek 78 kiloda sahneye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Spora 2017 yılında Dr. Emre Özdemir'in teşvikiyle başladığını belirten 34 yaşındaki Mustafa Öyken, profesyonel fitness kariyerine de 6 yıl önce adım attığını ifade etti. Son üç yıldır çeşitli organizasyonlarda yarıştığını dile getiren Öyken, bu yılki en büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yarışmalarda ilk beş sıralamasının önem taşıdığını belirten Öyken, "Bu yıl ilk hedefim ilk üç arasına girmek. Ancak asıl hedefim şampiyonluk. Bunun için çok yoğun çalışıyorum." dedi.

Balkan Şampiyonası için geri sayım başladı

27-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek IFBB Balkan Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile NPC Professional League Türkiye Pro yarışmalarına hazırlandığını anlatan Öyken, "Katılacağım Men's Physique kategorisi fit görünümü ön plana çıkarıyor. Yarışmacılar deniz şortu giydiği için üst vücut, omuz, sırt ve karın kasları değerlendiriliyor. Daha önce Manisa, İzmir ve İstanbul'da birçok organizasyonda sahne aldım. Bu önemli şampiyonaya ise antrenörüm Murat Can Yanaröz ile hazırlanıyorum." diye konuştu.

Günde 10 saat çalışıyor, ardından 3 antrenman yapıyor

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda disiplinli bir program uyguladığını belirten Öyken, gününün büyük bölümünün antrenmanla geçtiğini ifade ederek, "Sabah 05.45'te kalkıp 30 dakika kardiyo yapıyorum. Ardından fabrikada AR-GE bölümünde 10 saat çalışıyorum. İş çıkışında salona giderek 50'şer dakikalık üç antrenman gerçekleştiriyorum. Sonrasında yeniden 30 dakika kardiyo yapıyorum. Şu an 92 kiloyum ancak 27 Ağustos'ta 78 kiloda sahneye çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Antrenörlük, modellik ve oyunculuğu birlikte yürütüyor

Elektronik mezunu olduğunu belirten Mustafa Öyken, profesyonel sporculuğun yanı sıra antrenörlük belgesi aldığını, ayrıca bakanlık onaylı modellik ve oyunculuk eğitimlerini de sürdürdüğünü söyledi.

Haftanın üç gününü Manisa'da, dört gününü ise İstanbul'da geçirdiğini ifade eden Öyken, "İstanbul'da set çalışmalarına katılıyor, aynı zamanda antrenmanlarıma devam ediyorum. Yoğun ama hedef odaklı bir yaşam sürüyorum." dedi.

Hayatını şekillendiren "Asla pes etme" ve "Bir şampiyon gibi yaşa" sözlerini ilke edindiğini belirten Mustafa Öyken, gelecekte ulusal ve uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı