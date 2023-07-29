Manisalı genç tekvandocu Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil edecek

Manisa'da annesi tarafından hiperaktif olduğu düşüncesiyle tekvandoya yazdırılan lise öğrencisi Selvinaz Küçükcankurtaran, Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Küçükcankurtaran, geçen yıl Türkiye şampiyonu olmuş ve bu yıl da dünya şampiyonasında başarı bekleniyor.

MANİSA'da, annesi Yeter Küçükcankurtaran'ın (42) hiperaktif olduğu düşüncesiyle, kendisinden habersiz tekvandoya yazdırdığı lise 1'inci sınıf öğrencisi Selvinaz Küçükcankurtaran (13), Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcu Küçükcankurtaran, Manisa ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim dedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan lise 1'inci sınıf öğrencisi Selvinaz Küçükcankurtaran'ı annesi Yeter Küçükcankurtaran, hiperaktif olduğu düşüncesiyle ve enerjisini harcaması için 4 yıl önce tekvandoya yazdırıldı. Haberi olmadan yazdırıldığı tekvandoda, Yunusemre Belediyespor'un sporcusu olan Selvinaz Küçükcankurtaran, ilk defa profesyonel anlamda geçen yıl turnuvalara katıldı. Geçen yıl yapılan Türkiye şampiyonasında, talihsiz bir şekilde geçirdiği baygınlık sonrası turnuvadan elenen Küçükcankurtaran pes etmedi. Bu yıl sıkı bir şekilde turnuvalara hazırlanan Küçükcankurtaran, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Bursa'da organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, Türkiye şampiyonu oldu. 1,60 santimetrede, ay-yıldızlı formayı giyecek olan Selvinaz Küçükcankurtaran, 28-31 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

'OKUL İLE SPORU BİR ARADA GÖTÜRMEYE BAŞLADIM, ZOR AMA BAŞARDIM'

Tekvando sporunu hayatının merkezine koyduğunu dile getiren milli sporcu Küçükcankurtaran, Hiperaktif ve yerinde durmayan bir çocuktum. Haberim yoktu, annem bu spora yazdırmıştı. Öyle başladım. Başarı bekliyordum. Geçen sende bir talihsizlik yaşadım ve bayıldım. O nedenle bu sene daha da iyi çalıştım. 9 maçımı da kazandım. Manisa ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Spor hayatım oldu. Çok bağlandım. Okul ile sporu bir arada götürmeye başladım, zor ama başardım. Ailem çok mutlu. Dünya Şampiyonası'nda benden başarı bekliyorlar diye konuştu.

'BAŞARACAĞINI ÖN GÖRÜYORDUK, BİZİ YANILTMADI'

Yunusemre Belediyesi Tekvando Spor Antrenörü Serap Aydeniz da Selvinaz, geçtiğimiz yıl ilk 8 müsabakasında yenildi. Bu yıl azimli çalışmasını sürdürdü. Ailesi ve biz hocaları olarak arkasındayız. Başaracağını ön görüyorduk, bizi yanıltmadı. Dünya Şampiyonası'nda kendisinden madalya bekliyorum. Umudumuz Manisa'ya, dünya şampiyonu olarak dönmesi yönünde diye konuştu. Tekvando Milli Takım Antrenörü Süleyman Başar, Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Selvinaz, büyük bir başarıya imza attı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna şehrinde yapılacak dünya şampiyonasında kentimizi ve ülkemizi temsil edecek. Başaracağına inanıyoruz, kendisiyle gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)