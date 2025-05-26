Manisa Yurtları Yurt Lig Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Manisa Yurtları Yurt Lig Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Yurt Lig Türkiye Şampiyonaları'nda Manisa'daki yurtlar önemli dereceler elde etti. Manisa Merkez Efendi Erkek Öğrenci Yurdu erkek tenis takımı Türkiye şampiyonu olurken, yunusemre ve Muradiye Kız Öğrenci Yurtları kız tenis takımı Türkiye ikinciliğini kazandı. Ayrıca, Yunusemre Kız Öğrenci Yurdu rafting takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Yurt Lig Türkiye Şampiyonaları'nda Manisa'daki yurtlar, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Mersin'de gerçekleştirilen Yurt Lig Kadınlar ve Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda, Manisa Merkez Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'ndan Adem Samancı, Furkan Özbey ve Furkan Dündar'dan oluşan erkek tenis takımı Türkiye şampiyonu oldu. Aynı turnuvada, Yunusemre ve Muradiye Kız Öğrenci Yurtları'ndan Zeliha Yılmaz, Eylül Yeloğlu ve Petekcan Aşık'tan oluşan kız tenis takımı ise Türkiye ikinciliğini kazandı.

Manisa Merkez Efendi Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü kez Tenis Türkiye Şampiyonu olma unvanını sürdürdü.

Öte yandan, Rize'de düzenlenen Yurt Lig Rafting Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Kız Öğrenci Yurdu'ndan Elif Borak, Hatice İlknur Alkurt, Simge Nebihe Çamdipli ve Duygu Çelebi'den oluşan kız rafting takımı, Türkiye üçüncülüğünü elde ederek turnuvayı kürsüde tamamladı.

Manisa KYGM yurtları, hem bireysel hem de takım müsabakalarında elde ettikleri bu derecelerle gençlerin spordaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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