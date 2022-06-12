Manisa Yıldızspor hedef büyüttü - Haberler

Bir yıl önce kurulan ve ilk yılında Süper Amatör Küme'ye yükselme başarısı gösteren Manisa Yıldız Spor Kulübü, alt yapısıyla da parlamaya devam ediyor. Kısa zamanda büyük işlere imza atan Manisa Yıldız Spor Kulübü, Başkan Erhan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleriyle yeni hedefler için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Yıldız Spor Kulübü İdari Koordinatörü Bülent Gökkaya, her geçen gün daha da büyüdüklerini belirterek, "Bundan 1 yıl önce adım attığımız noktayla, geldiğimiz nokta arasında büyük bir fark var. Manisa Yıldız Spor Kulübü 1. Amatör'de şampiyonluk yaşayıp, Süper Amatör Küme'ye çıkma başarısı gösterdi. Yönetimimiz ve teknik heyetimiz, bizlere destek olan herkesin emeği çok büyük. Şimdi yeni hedefler için çalışıyoruz" dedi.

"Önemli işlere imza attık"

Şuan altyapılarında 300'e yakın sporcunun bulunduğunu aktaran Bülent Gökkaya, "Kısa zamanda alt yapımızda önemli işler yaptık. Takımlarımızı kurmakta zorlanmadık. Önemli turnuvalara katılıyoruz. Çocuklarımızın gelişimi açısından daha fazla mücadele ediyoruz. Haftanın belli günlerinde 12 ay boyunca antrenmanlarımız devam ediyor. Kulübümüz altyapısını cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Büyük ailemize katılmak isteyen herkesi aramıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tesis bu işin en önemli parçası"

Tesisleşme açısından çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İdari Koordinatör Bülent Gökkaya, "Bu konuda başkanımızın büyük bir çabası var. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Tüm takımlarımızın bir yerde toplamayı hedefliyoruz. Tesis bu işin en önemli parçası. Manisa çevresinde araştırmalarımız sürüyor. Kısa zamanda bununla ilgili somut adımlar atmak istiyoruz. Başkanımız Erhan Yıldız'ın destekleriyle inşallah bu süreci de olumlu yönde tamamlayacağız" dedi.

"Bu yaz yeni bir rekor bekliyoruz"

Manisa Yıldız Spor Kulübü altyapısına artan ilgiden dolayı mutlu olduklarını aktaran Gökkaya, "Yaz okulumuzun kayıtları başladı. Yaz dönemi okulların tatile girmesiyle bir daha fazla rağbet görmekte. Bu yaz yeni bir rekor bekliyoruz. Gösterilen ilgi bizleri daha da güçlendirmektedir. Kayıtlar için sosyal medyalarımızdan ailelerimiz bizlere ulaşabilir, bilgi alabilirler. Yaz okulları aynı zamanda bizim için bir nevi yeni oyuncu keşfetme dönemi oluyor. Yetenekli gördüğümüz isimleri takımlarımıza kazandırmayı planlıyoruz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor