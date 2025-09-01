Manisa Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu

Manisa Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün erkek voleybol takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda finale çıkarak Mersin'i 3-0 mağlup ederek zaferle döndü. Şampiyon, sahada sergiledikleri performansla Manisa'nın voleyboldaki gücünü gösterdi.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda zaferle döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda Manisa, büyük bir zafer elde etti. İl karması erkek voleybol takımı, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla adını finale yazdırmayı başardı. İzmir'de oynanan final karşılaşmasında güçlü rakibi Mersin'i set vermeden 3-0 mağlup eden Manisa ekibi, Türkiye şampiyonluğunu namağlup olarak kazandı. Sahada gösterdikleri kararlı mücadele ve takım çalışmasıyla Türkiye'nin zirvesine çıkan Manisalı sporcular, hem şehre hem de sporseverlere sevinç yaşattı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ikinci büyük başarımızı kutluyoruz; kız basketbol takımımızın ardından erkek voleybol takımımız da Türkiye şampiyonu oldu. Gençlerimizin sahada sergilediği performans, disiplin ve takım oyunu Manisa voleybolunun gücünü bir kez daha gösterdi. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ersin Düzen'den bomba iddia! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı

Ali Koç'un Mourinho'yu nasıl yolladığını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç makinesi 'Düğüne geldim' deyip üzeri bile aranmadan kampüse girmiş

Suç makinesi bir sözüyle güvenliği aşıp aranmadan kampüse girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.