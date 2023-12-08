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Manisa Takımları 11. Hafta Maçlarına Hazırlanıyor

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta yer alan Manisa takımları 11. hafta maçlarını 10 Aralık Pazar günü yapacak. Yıldızspor 45 FK haftayı BAY geçerken, 1965 Manisa SK Alaçatıspor'u ağırlayacak ve Yunusemre Belediyespor Tepecikspor'un konuğu olacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta yer alan Manisa takımları 11. hafta maçlarını 10 Aralık Pazar günü yapacak. Son 4 haftada sadece 2 puan alan Yıldızspor 45 FK haftayı BAY geçen takım olurken, zirve mücadelesi veren 1965 Manisa SK, Alaçatıspor'u ağırlayacak, Yunusemre Belediyespor ise Tepecikspor'un konuğu olacak.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, 'BAY' olarak geçireceği 11. haftada toparlanmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar son 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 10 puan kaybetti. Pazar gününü maç oynamadan geçirecek Manisa ekibi, 12. haftada deplasmanda Tavşanlı Linyitspor ile karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup temsilcilerinden 1965 Manisa SK Saruhanlı İlçe Stadında Alaçatıspor'u ağırlayacak. Oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan 1965 Manisa SK'nın liderin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Yunusemre Belediyespor ise 11. haftada 19 puanla lider durumda bulunan Kütahya temsilcisi Tepecikspor'a konuk olacak. Yunusemre Belediyespor 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 takımlı grupta 12. sırada yer alıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunusemre Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

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