Manisa spor haberi: Muaythaide milli formaya giden yol Şehzadeler'den geçti - Haberler

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Manisa spor haberi: Muaythaide milli formaya giden yol Şehzadeler'den geçti

Manisa spor haberi: Muaythaide milli formaya giden yol Şehzadeler'den geçti

Manisa haberi: ÜLKEMİZİ uluslararası arenada mili takım forması ile temsil etme hakkı kazanmak isteyen muaythai sporcuları, Muaythai Spor Toto Süper Ligi 2'nci Ayağı müsabakalarında Şehzadeler'de kıyasıya mücadele etti.

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ÜLKEMİZİ uluslararası arenada mili takım forması ile temsil etme hakkı kazanmak isteyen muaythai sporcuları, Muaythai Spor Toto Süper Ligi 2'nci Ayağı müsabakalarında Şehzadeler'de kıyasıya mücadele etti. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası destekleriyle gerçekleştirilen müsabakalarda Manisa Şehzadeler Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cemile Aykoç ile Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nur Fulya Gerek rakiplerini yenerek, Manisalıları sevince boğdu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak sporun ve sporcunun dostuyuz. Her zaman destek oluyoruz. İnşallah Manisa Ticaret ve Sanayi Odamız ile bundan sonra da daha fazla etkinliğe imza atacağız" dedi.

Aynı zamanda Muaythai Federasyonu yönetim kurulu üyesi olan Ömer Faruk Çelik, "Manisa'nın kalbi Şehzadeler ilçemizde 5 asırlık tarihi bir anda böylesi güzel etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için kendimizi bahtiyar hissediyor, tüm katılımcılara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız diyorum" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ise Manisalıların büyük ilgi gösterdiği bu tür organizasyonlara sponsor olmaya devam edeceklerinin sözünü vererek şöyle konuştu: "Manisa tarımın ve sanayinin başkenti. Aynı zamanda Anadolu'nun ihracat merkezi.  Bu şehirde birçok zenginliği hep birlikte yaşıyoruz. Bu geceyi bize yaşatan Federasyon Başkanımıza ve Belediye Başkanımıza, tüm emeği geçenlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin bir sponsoru olacağımızın sözünü veriyorum."


- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor

Şehzadeler Belediyesi Manisa Spor Haberler

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