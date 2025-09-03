Haberler

Manisa'nın Kick Boks Başarısı Kutlandı

Manisa'nın Kick Boks Başarısı Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, ulusal ve uluslararası kick boks şampiyonalarında başarı elde eden sporcuları ödüllendirdi. Öztürk, sporcuların Manisa ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 2025 yılı içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası kick boks şampiyonalarında derece elde eden Manisalı sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul etti. Sporcuları ve antrenörleri başarılarından dolayı tebrik eden İl Müdürü Öztürk, kendilerini ödüllendirerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında sporcularla yakından ilgilenen Öztürk, elde edilen başarıların Manisa ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan Öztürk, "Sporcularımızın elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. Gelecekte de nice büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Öztürk ayrıca, İtalya'da düzenlenecek olan Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Manisalı sporcu Kenan Şahin'e de başarı dileklerinde bulundu. Öztürk, genç sporcunun bu önemli organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

Sporcular da kendilerine verilen destekten dolayı İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür ederek, Manisa'yı ve Türkiye'yi daha büyük başarılarla temsil etme sözü verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkilileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkilileri "Binaya sokmayız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.