Manisa'nın Kick Boks Başarısı Kutlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 2025 yılı içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası kick boks şampiyonalarında derece elde eden Manisalı sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul etti. Sporcuları ve antrenörleri başarılarından dolayı tebrik eden İl Müdürü Öztürk, kendilerini ödüllendirerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında sporcularla yakından ilgilenen Öztürk, elde edilen başarıların Manisa ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan Öztürk, "Sporcularımızın elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. Gelecekte de nice büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Öztürk ayrıca, İtalya'da düzenlenecek olan Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Manisalı sporcu Kenan Şahin'e de başarı dileklerinde bulundu. Öztürk, genç sporcunun bu önemli organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

Sporcular da kendilerine verilen destekten dolayı İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür ederek, Manisa'yı ve Türkiye'yi daha büyük başarılarla temsil etme sözü verdi. - MANİSA