Manisa Muaythai Takımı, Kırklareli Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'na 11 sporcusu ile katılan Manisa Muaythai Takımı toplam 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atarken, altın madalya kazanan 2 sporcusu da milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan "Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası" Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 40 ilden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı şampiyonada Manisa'yı temsil eden sporcular, büyük başarıya imza attı. Manisa kafilesi şampiyonaya 11 sporcu ile katılırken, toplamda 5 madalya kazanırken iki sporcusu da milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Manisa takımından Tevfik Berk Köroğlu ve Ayşenur Köksal Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Zakire Nur Yıldız ve Beste Gül Varol Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Alper Yılmazkan ise bronz madalya kazandı.

Türkiye şampiyonu olan Tevfik Berk Köroğlu ve Ayşenur Köksal, önümüzdeki aylarda yapılacak olan uluslararası şampiyonada Türkiye'yi Ay Yıldızlı forma ile temsil edecek.

Manisa Muaythai İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan, şampiyonada emeği geçen tüm antrenörlere, sporculara ve ailelerine teşekkür ederek, "Sporcularımız büyük bir mücadele ortaya koydu. 11 sporcuyla katıldığımız şampiyonadan 5 madalya ile dönmek bizleri gururlandırdı. Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek olan sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA