Manisa Karaağaçlı Mahallesi'nde Yeni Spor Tesisleri Açıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 245 seyirci kapasiteli futbol sahası ve halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'ne yapılan 245 seyirci kapasiteli futbol sahası ve halı sahanın açılışı gerçekleştirildi. Törene TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kurum müdürleri, spor kulüpleri başkanları, vadandaşlar ve sporcular katıldı.

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç törende yaptığı konuşmada tesisin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Arınç konuşmasında, "Bu büyük bir yatırımdır. İnanıyorum ki futboluyla, basketboluyla, atletizmiyle gençlerimiz bu alanlardan istifade edecekler. Çok mutluyum. Karaağaçlı'mız güzel bir tesis kazandı" ifadelerine yer verdi. Karaağaçlı Mahallesi'ne önemli bir futbol tesisi kazandırıldığını belirten Manisa Valisi Vahdettin Özkan "Şehrimize bu tesisi kazandıran devletimize, hükümetimize, bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin sporla buluşturulmasına yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da yaptığı konuşmada, "Devletimiz spora, sporculara, yeni nesillere çok emek verdi, çok destek verdi. Bugün de pırıl pırıl olan semt stadını Karaağaçlı'ya kavuşturmanın mutluluğu içesindeyiz. Manisa'ya yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise Manisa'da son 6-7 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla 17 ilçede 24 semt futbol sahasını kazandırdıklarını belirterek "İl genelinde havuzu ve spor salonu olmayan ilçemiz kalmadı. Manisa'nın dört bir yanında 217 halı saha, 118 basketbol ve voleybol sahası inşa ederek bu sahaların çoğunu okul bahçelerine yapıp çocuklarımızın hizmetine sunduk. Buna ek olarak 30 tenis kortu ve modern atletizm pistleri de kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Manisa'mıza kazandırdığı bu modern tesisler sayesinde Manisa artık ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştı. Bu tesisler sayesinde binlerce çocuğumuzu ve gencimizi sporla buluşturuyoruz. Manisa gençliğine ve halkımıza bu değerli tesisleri kazandıran Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Manisa ilimize yapılan tüm yatırımlarda desteklerini esirgemeyen, taleplerin takibini yapıp yatırımların kazandırılmasını sağlayan çok kıymetli saygı değer büyüğümüz 22. Dönem Meclis Başkanımız Bülent Arınç'a, Manisa Valimize, Manisa Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA