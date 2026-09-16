Haberler

Manisa İl Karması Hokey Takımı 1. Lige yükseldi

Manisa İl Karması Hokey Takımı 1. Lige yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’da düzenlenen U14 Hokey Gelişim Ligi’nde mücadele eden Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı, ligi ikinci sırada tamamlayarak 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Konya'da düzenlenen U14 Hokey Gelişim Ligi'nde mücadele eden Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı, ligi ikinci sırada tamamlayarak 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Konya'da gerçekleştirilen U14 Hokey Gelişim Ligi'nde Manisa'yı temsil eden Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı, oynadığı karşılaşmalarda ortaya koyduğu başarılı performansla ligi ikinci sırada tamamladı. Sezon boyunca sergilediği mücadele ve takım oyunu ile dikkat çeken Manisa ekibi, elde ettiği dereceyle 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı'nın başarısında sporcuların sahadaki mücadelesinin yanı sıra antrenör İsmail Hakkı Yılmaz'ın sezon boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar da önemli rol oynadı.

Elde edilen başarı, Manisa'da hokey sporuna yönelik ilginin ve sporcu sayısının artırılması açısından da önem taşıyor. Kentte son dönemde hokey branşına yönelik çalışmaların artmasıyla birlikte genç sporcuların müsabakalarda Manisa'yı başarıyla temsil etmesi dikkat çekiyor.

Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı, U14 Gelişim Ligi'nde elde ettiği ikincilik derecesinin ardından yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti

Okul saldırısından yeni detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında can pazarı
Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı

"Özgür Filistin" çıkışı turneyi karıştırdı! Ed Sheeran yalnız kaldı