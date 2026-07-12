Manisalı kadın güreşçiler Türkiye Şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kadınlar Serbest Güreş Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Manisa İl Karması, bireysel kategorilerde kazandığı madalyalarla takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kadınlar Serbest Güreş Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Manisa İl Karması Kadın Güreş Takımı, elde ettiği başarılı sonuçlarla takım halinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı organizasyonda Manisalı kadın güreşçiler, farklı sıkletlerde kazandıkları madalyalarla takım sıralamasında zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını Manisa'ya getirdi.

Şampiyonada 39 kiloda mücadele eden Nehir Tekin altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olurken, 62 kiloda Ceylin Yıldırım Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ela Nur Pöge 42 kiloda, Bedevi Hanım Özkan 46 kiloda ve Nurgül Oruç ise 50 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Sporcuların farklı sıkletlerde elde ettiği derecelerle topladığı puanlar sayesinde Manisa İl Karması, takım klasmanında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen şampiyonluğun Manisa adına gurur verici olduğunu belirterek, "Anadolu Yıldızlar Ligi Kadınlar Serbest Güreş Türkiye Finalleri'nde takım şampiyonluğuna ulaşan sporcularımızı gönülden kutluyorum. Farklı sıkletlerde kürsüye çıkan genç sporcularımız, Manisa'nın kadın güreşindeki gücünü bir kez daha gösterdi. Bu sonucun arkasında sporcularımızın mücadelesinin yanı sıra onları müsabakalara hazırlayan antrenörlerimizin bilgi ve emeği bulunuyor. Türkiye'nin zirvesine çıkan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı