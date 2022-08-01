Manisa haberi... Salihli Kocaçeşmespor'da hedef şampiyonluk - Haberler

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Manisa haberi... Salihli Kocaçeşmespor'da hedef şampiyonluk

Manisa haberi... Salihli Kocaçeşmespor'da hedef şampiyonluk

Manisa haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor, yeni sezonda ligi şampiyon tamamlayıp, adını Süper Amatör Küme'ye yazdırmak istiyor.

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Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor, yeni sezonda ligi şampiyon tamamlayıp, adını Süper Amatör Küme'ye yazdırmak istiyor.

Geçmiş yıllarda Salihli'yi Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Kocaçeşmespor, 2022-2023 sezonunda Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. Kırmızı-mavili ekipte yeni sezon öncesi kollar şampiyonluk için sıvandı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kocaçeşmespor'da ilk olarak yönetim belirlendi.

İlk olarak Teknik Direktör sorununu çözmek için çalışmalarına başlayan Kocaçeşmespor Yönetimi, takımın başına Abdullah Türkkan'ı getirdi. Türkkan, düzenlenen törenle sözleşmeye imza attı.

Takımın başına Abdullah Türkkan'ın getirilmesinin ardından Kocaçeşmespor'da transfer çalışmalarına başladı. Transfer çalışmalarına kaleci transferi ile başlayan Kırmızı-mavili ekip, kaleci Recep Günak ile el sıkıştı. Kırmızı-mavili ekip ayrıca Serhat Çiçek, Eren Sümer, Oğuzhan Tuna, Savaş Metin, Ferhat Bozdağ ve Kadir Özdemir'i kadrosuna dahil etti.

Transfer çalışmalarına başlayan Kocaçeşmespor, güçlü bir kadro oluşturmak için, iç ve dış transfer çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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