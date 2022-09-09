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Manisa haber | Yunusemre yaz tenis kursu rekor katılımla sona erdi

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Manisa haber | Yunusemre yaz tenis kursu rekor katılımla sona erdi

Gelen Manisa haberine göre Yunusemre Belediyespor'un '2022 Yaz Spor Okulu Tenis Kursu' tamamlandı.

Yunusemre Belediyespor'un '2022 Yaz Spor Okulu Tenis Kursu' tamamlandı. Rekor katılımın olduğu kursta eğitim gören çocuklara başarı belgesi ve madalya verildi.

Yunusemre Belediyespor 2022 Yaz Spor Okulu Tenis Kursu'nda heyecan sona erdi. Bu sezon rekor katılımla gerçekleşen kurs sonunda kapanış töreni düzenlendi. Barış Alanı Tenis Kortu'nda düzenlenen törene katılan Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, çocuklara başarı belgesi ve madalya takdim etti.

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Arif Alkan, tenise rekor seviyede olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Alkan, "İlk defa bu yıl 40'a yakın çocuğumuza hizmet verdik. Kursumuzun son günü Manisa'nın kurtuluşuna denk geldi. Bu anlamlı günde rekor sayıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte kış tenis kursu açarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tenis, devamlılık zorunluluğu olan özel bir spor. Hocalarımız sabah ve akşam çok sıcak havalarda özverili bir şekilde çocuklarımıza eğitim verdi. İnşallah kış aylarında ailelerimiz bu özel ve değerli sporu devam ettirirler. Yunusemre Belediyespor olarak yılın her mevsimi çocuklarımıza faydalı olmak istiyoruz. İnşallah kurs boyunca velilerimizi ve çocuklarımızı mutlu etmişizdir. Güzel kortlarımızdan nice şampiyon sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bizlere bu imkanları sunan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere kursa emek veren değerli hocalarımız Beytullah Solmaz, Volkan Narinç, Ferhat Atıcı ile genel koordinatörümüz Güliz Onater ve velilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımıza eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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