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Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor

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Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasındaki gerginlik devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından tesislere yapılan müdahaleler ve yıldırma politikaları kulüp tarafından protesto ediliyor.

MANİSA,

FUTBOLDA 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasındaki gerginlik devam ediyor. Geçen ay aylık 500 TL sembolik kira ödediği ortaya çıkan belediyeye ait Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'nden çıkarılan, önceki gece de takım İstanbulspor deplasmanındayken kullandığı davalık olan Fikri Bayrıl Tesisleri'nin su saatleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) personelleri tarafından geç saatlerde sökülen Manisa ekibi artçı şok yaşadı. Siyah-beyazlılar, belediye ekiplerinin pazar günü de tesisin etrafındaki yolları kazdığını iddia etti. Kulübün, "Bizi yıldıramazsınız!" başlıklı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MASKİ) Manisa Futbol Kulübü'müze yönelik ayak oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam kira sözleşmemizin devam ettiği Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'mize gelen su sayaçlarımızı usulsüz bir şekilde sökerek götüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, sabah saat 10.30 sularında bu kez de mesken veya bina dahi olmayan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'mizin yanındaki yolda arıza var bahanesiyle kazı çalışması başlattı. Futbol sahalarında rakiplerimizle mücadele ettiğimiz sırada Manisa Futbol Kulübü'müze yönelik ucuz yıldırma politikaları ile sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Manisa adını futbol dünyasında yıllardır gururla temsil etmeyi sürdüren Manisa Futbol Kulübü'müzü üstelik kamu kaynaklarını zarara uğratacak şekilde yapılan yıldırma girişimlerini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

KEREM'E MİLLİ DAVET

Manisa FK'nın genç oyuncularından Kerem Arık, U18 Milli Takım'a çağrıldı. Kerem, ay-yıldızlı ekibin 11-16 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampında yer alacak. Geçen sezon Manisa'nın U19 takımında forma giyen Kerem daha önce 7 kez milli oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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