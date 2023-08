Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: 'Manisalı Futbolseverleri Stada Bekliyoruz'

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, ligin 2. haftasında evinde konuk edecekleri Ankara Keçiörengücü maçına tüm Manisalılara davet ederek, 'Ligin başında her takımın hedefi, bir üst lig için mücadele etmektir. O yüzden ilk haftalar çok önemli' dedi.

Trenyol 1. Lig'e deplasmanda güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek başlayan Manisa Futbol Kulübü, 20 Ağustos Pazar günü evinde saat 17.00'de oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam ederken, idman öncesi Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Manisa Futbol Kulübü'nün iki aydır; yönetim, teknik heyet ve futbolcularla birlikte çok koordineli bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, bu sezon hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı.

"Üst lig için iddialı bir takım oluşturmalıyız"

Osman Zeki Korkmaz, bu sezon hedeflerinin büyük olduğunun altını çizerek, "Pek çok takım sezon başlarında genelde çok keyiflidir ve koordinelidir ama bunun sahaya ne kadar yansıdığı önemlidir. O yüzden lige başlangıcımız çok önemliydi. Çok zor bir deplasmanda lige başladık. Kocaeli gibi futbol atmosferi büyük bir ekiple lige başlamak hem avantajlı hem de dezavantajlıdır. Bunu avantaja çevirdiğimiz için mutluyuz. Bizim için moral oldu. Maçın içeriğine çok girmeye gerek yok artık geçmişte kaldı. Bu sene hedeflerimiz büyük. Genç bir kulüp olmasına rağmen burada çok büyük bir organizasyon var. Bu organizasyonla artık yarışçı bir takım haline gelmemiz gerekiyor. Bir üst lig için iddialı bir takım oluşturmalıyız. Bunun yolu da kazanma kültürüne sahip olmaktan geçiyor. Sadece sonuç almaya odaklı değil de bir futbol kültürü oluşturmak taraftarıyız. Futbolseverler sonuçtan önce yapılan işten, oynanan oyundan keyif almalı. Biz bu kazanma kültürünü keyif alacağımız bir oyun anlayışı içerisinde kurgulamak istiyoruz. Bununla ilgili ilk adımı attığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş bunu olgunlaştırıp daha da iyiye taşıyarak maç maç devam etmek istiyoruz.

"Manisalı futbolseverleri stada bekliyoruz"

Manisalıları bu sezon sahalarında oynayacakları ilk müsabakaya davet ederek destek çağrısında bulunan Korkmaz, "Bu hafta içeride Keçiörengücü ile maç yapacağız. Bütün bu senaryo üzerinden düşündüğümüz zaman her maç olduğu gibi iç saha maçları da çok önemli. Bu ligin bir özelliği var. Ligin başında her takımın hedefi bir üst lig için mücadele etmektir. O yüzden ilk haftalar çok önemli. Ligde mücadele eden takımlara saygı çerçevesinde ama kendi futbol anlayışımızı her sahada olduğu gibi kendi sahamızda da baskın bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Manisalı bütün futbolseverleri stada bekliyoruz. Diğer ekran başında izleyenlere de keyifli bir maç izletme sözü veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Transfer süreci yarışan takımlarda bitmeyen bir süreçtir"

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Korkmaz, "Transfer süreci yarışan takımlarda bitmeyen bir süreçtir. Bugün biter derseniz devre arasında sukut-ü hayale uğrayabilirsiniz. O yüzden biz her hafta, her antrenmanda, aylık periyotlar halinde takımın fiziksel, mental ve taktiksel durumunu analiz ediyoruz. Bazen dış transfer değil, iç transfer de yapabilirsiniz. Oynamayan oyuncuyu oynatmaya başlarsınız. Bu anlamda dış transferde birkaç oyuncu ile temasımız var. Onu bitirdikten sonra da devreye kadar kadromuzu tamamlamayı düşünüyoruz. Şu ana kadar iyi bir takımdaşlık ve oyun kültürü oluşturduk. Yarışan takımlarda transfer süreci bitmez ama bu tabii ki illa transfer yapacağınız anlamına da gelmez" diye konuştu. - MANİSA