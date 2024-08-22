Manisa Futbol Kulübü'nün genç kalecisi U15 Milli Takım'a davet edildi
Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısında forma giyen Burak Efe Adıgüzel, U15 Milli Takımı'nın Erzurum'da yapacağı hazırlık kampına davet edildi.
1'inci Lig'de sezonun ilk iki haftasını 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıdaki kalecilerinden Burak Efe Adıgüzel, U15 Milli Takım'a davet edildi. Burak Efe, ay-yıldızlıların 23-30 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosunda yer alacak.