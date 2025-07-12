Manisa Futbol Kulübü'nden Ferdi Zeyrek İçin Anma

Manisa Futbol Kulübü'nden Ferdi Zeyrek İçin Anma
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına yeni sezon öncesi 'Yas' adı verilen siyah forma tasarladı.

TFF 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Siyah-beyazlı kulüp, vefatıyla tüm Manisa'yı yasa boğan Zeyrek anısına yeni sezon öncesi, "Yas" adı verilen siyah forma tasarladı.

Kulüpten, "Yeni sezonda giyeceğimiz 'Yas' formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e ithaf ediyoruz. Hem Manisamızın hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş Manisa sevdalısı, Manisaspor aşığı Ferdi başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın" açıklaması yayınlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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