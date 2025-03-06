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Manisa Futbol Kulübü'nde Yeni Teknik Direktör Taner Taşkın

Manisa Futbol Kulübü'nde Yeni Teknik Direktör Taner Taşkın
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Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Hakan Şapçı ile yollarını ayırdıktan sonra Taner Taşkın ile sözleşme imzaladı. Taşkın, kulübün başarısı için çalışacaklarını belirtti.

Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Taner Taşkın ile sözleşme imzaladı. Taşkın, "Manisa Futbol Kulübümüzün başarısı için çok çalışacağız. Tüm taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Taner Taşkın oldu. Taner Taşkın için Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Ersin Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Efendioğlu ve Muharrem Uzunlar katıldı. Kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Manisalı teknik adam, hedefinin başarı olduğunu vurguladı. Manisa Futbol Kulübü'nü ait olduğu noktaya taşıyacaklarını belirten Taşkın, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için ben ve ekibim mutluyuz. Biz Manisalıyız ve iyi günde de kötü günde de sorumluluk almak bizim görevimiz. Çok çalışıp en kısa sürede Takımımızı içinde bulunduğu durumdan daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızdan hem de Manisalılardan destek ve dua bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ersin Öztaş: "Taner Taşkın hocamıza ve ekibine güveniyoruz"

Teknik Direktör Taner Taşkın ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyen Kulüp Başkanı Ersin Öztaş ise, "Taner Taşkın, Manisa'mızın yetiştirdiği değerli bir futbol adamı. Taner hocamıza ve ekibine güveniyoruz ve Manisa Futbol Kulübümüz ile başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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