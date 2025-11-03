Haberler

Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Krizi: Taner Taşkın İstifa Sinyalini Verdi

Güncelleme:
1. Lig'de Amed Sportif'e 3-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, düşme hattına gerileyerek galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Teknik direktör Taner Taşkın, istifa sinyali vererek değişim gerektiğini ifade etti.

1'inci Lig'de evinde Amed Sportif'e de 3-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü düşme hattına gerilerken Teknik Direktör Taner Taşkın yol ayrımına geldi. Manisa ekibi, galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken, 12 hafta sonunda 10 puanla kendisini düşme hattında buldu. Siyah-beyazlılarda geçen sezon ortasından bu yana görev yapan Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından istifa sinyalinde bulunarak "Burada bir şeyler değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum. Başkanımızla konuşacağım, doğru olan neyse onunla ilgili karar vereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
