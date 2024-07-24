Manisa Futbol Kulübü, Milli Mücadele'ye özel forma çıkardı

MANİSA,

FUTBOLDA 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'ye özel forma çıkardı. Renklerini ay-yıldızlı bayrağımızdan alan kırmızı formada Milli Mücadele kahramanları Manisa Gördesli Makbule'nin ve Demirci Akıncıları'nın mücadeleci ruhu yansıtıldı. Kentte Milli Mücadele Anıtı'nın önünde tanıtımı yapılan formada bu anıttan görsel kullanıldı. Formanın sırt kısmında da Atatürk'ün gözleri kullanılarak, "Bir çift Mavi Göz'ün izindeyiz" yazıldı.