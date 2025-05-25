Manisa Futbol Kulübü, Kümede Kalmanın Sevincini Yaşıyor

1'İNCİ Lig'de sezonun son maçını kazanarak ikili averajla son anda kümede kalan Manisa Futbol Kulübü, gelecek seneye umutla bakıyor. Siyah-beyazlılarla yola devam edecek teknik direktör Taner Taşkın, zorlu bir maratonu geride bıraktıklarını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok stresli bir dönem geçirdik. Final maçlarımızı kazanıp lige tutunduk. Takımızı küme düşürmedik. Bu sezondan alınacak dersler olacak. Geleceğe umutla bakacağız. Daha güçlü bir Manisa Futbol Kulübü oluşturmak için vakit kaybetmeden çalışacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor