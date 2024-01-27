Manisa Futbol Kulübü, Erzurumspor FK'ya 2-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'ya 2-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sol kanattan ani gelişen Erzurumspor FK atağında ceza sahası içine giren Özgür'ün pasına sert bir vuruş yapan Süleyman'ın şutunu kaleci Muhammed Alperen ayağıyla uzaklaştırdı.

27. dakikada gelişen Manisa FK atağında Graovac'ın ceza sahasından şutu kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

34. dakikada Erzurumspor ceza sahası dışı sol çaprazda Muhammed Furkan'ın düşürülmesi sonucu serbest vuruş kazandı. Süleyman Koç'un kullandığı serbest vuruşta John Mary ters bir kafa vuruşu ile meşin yuvalığı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

35. dakikada ceza sahası dışında Topalli'nin topuk pasına hareketlenen Alberk'in ceza sahasından çektiği şutu kaleci Mehmet Göktuğ yatarak topun sahibi oldu.

43. dakikada Erzurumspor FK atağında Eren Tozlu'nun Muhammet Ensar tarafından düşürülmesi üzerine hakem Erdem Mertoğlu Muhammed Ensar'a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

54. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içinde aldığı topa sert bir vuruş yapan Ofkir'in şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası içinde Celal'in kafa vuruşunu kaleci Alperen uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Celal'in sert şutu auta çıktı.

89. dakikada gelişen ceza sahası dışından Eren'in savunma arkasına pasına hareketlenen Rosheuvel kaleci Alperen'in üstünden meşin yuvarlağı aşırtarak ağlarla buluşturdu. 0-2

90+4. dakikada Rosheuvel'in, Sertan Taşçı tarafından düşürülmesi üzerine maçın hakemi Erdem Mertoğlu, Sertan Taşçı'ya direkt kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Baran Eraslan, Emrah Ünal

Manisa FK: Alperen, Sertan, Muhammet Ensar, Graovac (Diallo dk. 84), Alberk, Bekir (Sinan dk. 46), Korenica (Mohamed Ofkir dk. 46), Burak, John Mary (Lima dk. 78), Topalli, Dokanovic

Yedekler: Eren, Kerim Frei, Kazım Can, Bedirhan Altunbaş, Furkan, Doğukan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (Yakup dk. 90+2), Muhammed Furkan (Shala dk. 90+2), Sefa Akgün (Alican dk. 58. dk), Süleyman Koç (Rosheuvel dk. 58), Özgür Sert (Hasan Batuhan dk. 75), Eren Tozlu, Celal Hanalp

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Hüseyin Mevlütoğlu, Muhammed Emin, Enes Yiğit, Mustafa Gürkan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: John Mary (k.k.) (dk. 34) Rosheuvel (dk. 89) (Erzurumspor)

Kırmızı Kartlar: Muhammet Ensar (dk.43) Sertan Taşçı (dk. 90+4) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Alberk Koç, Dokanovic, Burak (Manisa FK), Sefa Akgün, Rosheuvel (Erzurumspor FK) - MANİSA