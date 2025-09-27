Manisa Futbol Kulübü Bodrum FK Maçına Hazır

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Bodrum FK maçı öncesinde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol 1. Lig 8. hafta mücadelesinde sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde bugün gerçekleştirilen ter antrenmanıyla çalışmalarını noktaladı. Yarın saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi hazırlıklarını bitiren Manisa FK, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Ligin 8. haftasına girilirken Manisa FK 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 14. sırada yer alırken, Bodrum FK ise 4 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 14 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Bodrum FK, ligdeki tek mağlubiyetini ligin 6. haftasında Ankara deplasmanında Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek almıştı. - MANİSA