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Manisa FK, Iğdır'a 4-2 yenildi: İlk mağlubiyet

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1'NCİ Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan Manisa Futbol Kulübü düşüşe geçti.

1'NCİ Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan Manisa Futbol Kulübü düşüşe geçti. Galibiyetlerin ardından üst üste Sivasspor (D) ve Bodrum FK ile berabere kalan siyah-beyazlılar, Iğdır Futbol Kulübü deplasmanından ise 4-2 yenik ayrılıp bu sezonki ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşadı.

Maça kötü başlayan Manisa FK, dakikalar 25'i gösterdiğinde 3-0 yenik duruma düştü. İlk yarının sonunda Anziani'nin penaltı golüyle farkı 2'ye düşüren siyah-beyazlılar, ikinci devrede de etkili olamadı. Iğdır FK karşısında 65'te 4-1 mağlup duruma gelen Manisa FK, 89'da Yusuf Talum'la ağları sarssa da puan almayı başaramadı. Teknik Direktör Ahmet Pektaş üzücü bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Erken yediğimiz goller bizi etkiledi. Maalesef maçı çeviremedik" dedi. Manisa FK ligde 7 Eylül Pazartesi günü evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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