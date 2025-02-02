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Manisa FK ve Fatih Karagümrük Arasında 2-2 Beraberlik

Manisa FK ve Fatih Karagümrük Arasında 2-2 Beraberlik
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü-Fatih Karagümrük maçı 2-2 sona erdi. Her iki takımın teknik sorumluları maç sonrası açıklamalarda bulundu ve takımlarının durumunu değerlendirdi.

Trendyol 1 .Lig'in 22. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü- Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, gçen hafta aldıkları galibiyetin anlamlı olması için önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Karagümrük maçına bu anlamda çok önem vermiştik. İki takımın da puan cetvelinde üste çıkma mücadelesi vardı. 17. dakikada 2-0 öne geçtikten sonra biraz oyun olarak geriye yaslandık. Bu aralıkta 2 tane arka arkaya kalemizde gol gördük. İkinci yarı biraz daha oyunun kontrolünü elimize alıp ataklar yapmaya başladık ama sonunu getiremedik. Lig yeni başladı. Her takım takviyeler yapıyor. Güçlü puan mücadeleleri veriliyor" dedi.

Fatih Karagümrük cephesi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak ise, "İki tane çok ağır maçtan sonra hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak hem de oyuncu kaybı olarak çok zorlu bir iki hafta geçirdik. Çok ciddi hazırlanmıştık. Takımla daha fazla zaman geçirme imkanım oldu. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Maçtan önce konsantrasyon çok yüksekti. Bu kadar kötü bir başlangıç beklemiyordum. Bir anda 2-0 geriye düştük. O süreç beklemediğim bir şeydi. Bu kadar kötü bir başlangıçtan sonra tekrar oyuna dönebilmek bizim için bir artı değer diyebilirim. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Ne kadar eksik olsak da sahaya bir takım halinde çıkıyoruz. İyi bir takımsanız eksiklikleri hissettirmemeniz lazım. Oyuncularımı bu fedakarlıklarından ve birlikteliklerinden dolayı kutluyorum. 2-2'den sonra da kazanma isteğini sahaya yansıttılar. Manisa FK da iyi bir takım olmuş. Çok ciddi bir takım. Kendilerine bundan sonraki maçta başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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