Haberler

Manisa FK ve Erzurumspor FK 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı

Manisa FK ve Erzurumspor FK 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor FK'nın karşılaşması, her iki takımın da gol atmasıyla 1-1 berabere sona erdi. Manisa'nın golünü Diony, Erzurumspor'un golünü ise Rodriguez kaydetti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova, Eyüp Özer, Orhun Aydın Duran

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 82 Umut Erdem), Bartu Göçmen, Herelle, Yusuf Talum, Cissokho, Toure (Dk. 46 Burak Süleyman), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 81 Adekanye), Lindseth, Diony

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk.87 Sylla), Crociata (Dk. 82 Murat Cem Akpınar), Rodriguez (Dk. 82 İlkan Sever), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Sefa Akgün) Eren Tozlu (Dk. 87 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 53 Diony (Manisa FK), Dk. 63 Rodriguez (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 11 Toure, Dk. 39 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 40 Yusuf Talum, Dk. 45+3 Ayberk Karapo, Dk. 90+4 Herelle (Manisa FK), Dk. 70 Baiye, Dk. 80 Rodriguez (Erzurumspor FK)

MANİSA (AA) – Trendyol 1. Lig'in 10. haftasındaki Manisa FK-Erzurumspor FK karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

İmzayı atması an meselesi! Yeni takımı çok sürpriz
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Dursun Özbek müjdeyi verdi: Tarihi rekor

Dursun Özbek müjdeyi verdi: Tarihi rekor kırıldı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.