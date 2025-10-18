Manisa FK ve Erzurumspor FK 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor FK'nın karşılaşması, her iki takımın da gol atmasıyla 1-1 berabere sona erdi. Manisa'nın golünü Diony, Erzurumspor'un golünü ise Rodriguez kaydetti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Eyüp Özer, Orhun Aydın Duran
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 82 Umut Erdem), Bartu Göçmen, Herelle, Yusuf Talum, Cissokho, Toure (Dk. 46 Burak Süleyman), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 81 Adekanye), Lindseth, Diony
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk.87 Sylla), Crociata (Dk. 82 Murat Cem Akpınar), Rodriguez (Dk. 82 İlkan Sever), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Sefa Akgün) Eren Tozlu (Dk. 87 Hüsamettin Yener)
Goller: Dk. 53 Diony (Manisa FK), Dk. 63 Rodriguez (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 11 Toure, Dk. 39 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 40 Yusuf Talum, Dk. 45+3 Ayberk Karapo, Dk. 90+4 Herelle (Manisa FK), Dk. 70 Baiye, Dk. 80 Rodriguez (Erzurumspor FK)
