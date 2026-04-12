Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın tek golü Muhammet Kibrit'ten geldi.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül
İmaj Altyapı Vanspor FK: Alperen Uysal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan (Dk. 76 Regis), Traore, Oğulcan Çağlayan, Hostikka, Emir Bars, Cedric
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 73 Ada İbik), Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Kubilay Sönmez (Dk. 61 Yunus Emre Dursun), ???????Vargas, Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 67 Muhammed Kiprit), Diony
Gol: Dk. 70 Muhammet Kibrit ( Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Sabahattin Destici (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 9 Lindseth, Dk. 73 Ayberk Karapo ( Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 1-0 yendi.