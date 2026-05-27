Manisa FK U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti

MANİSA Futbol Kulübü U19 Takımı, U19 Gelişim Ligi'nde Türkiye şampiyonu olmasının ardından UEFA Gençlik Ligi Play-Off Müsabakaları yarı final rövanş maçında deplasmanda Trabzonspor U19 Takımı'na 6-2 mağlup oldu.

Manisa'daki ilk maçta 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Trabzon'da rakibine farklı yenilerek Avrupa hayallerine veda etti. Karşılaşmanın ardından Manisa FK'lı genç oyuncular büyük üzüntü yaşadı. Manisa FK U19'u 6-2 mağlup eden Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Play-Off finaline yükseldi. Bordo-mavili ekibin finaldeki rakibi ise Göztepe oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı