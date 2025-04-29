Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki idmanda, cumartesi oynanan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa FK, pazar günü saat 16.00'da oynanacak müsabakanın hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.