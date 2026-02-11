Haberler

Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı, istifa etti. Kulüp başkanı İsa Özdemir, Dalcı'nın ayrılma kararını doğruladı ve yardımcı antrenör Ahmet Pektaş ile yola devam edeceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden ayrıldı.

Manisa FK Başkanı İsa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalcı'nın istifa ettiğini bildirdi.

Özdemir, "Hocamızı seviyorduk, bu konuda bir sorun yok. Kulüpten resmi açıklama yapmak gereği de duymadık. Ekibi bizimle kaldı ama hocamız aramızdan ayrıldı. Bir sonraki maça yardımcı antrenörümüz Ahmet Pektaş ile çıkacağız. Teknik direktör bulma konusunda acele etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu
Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağlamıştık

Dünyaca ünlü kulüpten açıklama: Torreira ile anlaşma sağladık ama...