Manisa FK, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile İlk Maçında 5-0 Galip Geldi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek teknik direktörü Mustafa Dalcı ile başarılı bir başlangıç yaptı. Dalcı, oyuncuların özgüvenle sahaya çıktığını belirterek, gelecekte daha iyi performans sergileyeceklerini ifade etti. Adana Demirspor teknik direktörü Kubilayhan Yücel ise genç oyuncuların zorluklarla karşılaştığını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenen Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, yeni takımıyla ilk maçından galip ayrılmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK'nin başında ilk maçına çıktığını belirten Dalcı, müsabakayı kazanmak için çok iyi hazırlandıklarını, bunu yaparken de sakatlık yaşamamaya ve kart cezası almamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Oyuncularının karşılaşmaya öz güven ihtiyacıyla çıktığını aktaran Dalcı, şunları kaydetti:

"Böyle bir başlangıç olması bizi mutlu etti. Bundan sonraki maçları daha doğru oynayacağız. Adana Demirspor, büyük bir camia. Burada çalışmış biri olarak şunu söylemek istiyorum, gençler bütün cesaretleriyle armayı temsil ederek mücadelelerini ortaya koyuyor. Ayrıca bu mücadeleyi verirken oyunu çirkinleştirmemeleri takdire şayan. Buradan kendilerini yürekten kutluyorum. En kısa zamanda bu büyük çınar inşallah hak ettiği yere gelir."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel ise iyi niyetle çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Yücel, "Yaşları 17-20 yaş arası genç çocuklar, verilen görevlerde ne kadar istekli, arzulu da olsalar yerine getirmekte oldukça zorlanıyorlar. Bizim amacımız Adana Demirspor'u sezon sonuna kadar centilmence taşımak ve sezonu bitirmek. Çok fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Manisa FK'yi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
