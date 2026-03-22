Manisa FK play-off umutlarını tüketiyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, evinde Sivasspor'a 1-0 yenilerek play-off hedeflerinden uzaklaştı. Son beş maçta dördüncü yenilgisini alan ekip, sakatlık ve ceza sorunları nedeniyle kadro derinliğinde sıkıntı yaşıyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Sivasspor'u konuk eden Manisa Futbol Kulübü rakibine 1-0 yenilerek play-off umutlarını tüketmeye başladı. Geçen hafta da deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar son 5 maçta 4'üncü yenilgisini alıp 43 puanda kalarak ilk 7 yarışının gerisine düştü. Maçın 30'uncu dakikasında Okoronkwo'nun golüne engel olamayan Manisa temsilcisi 75'te Herelle'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve geri dönüş yapamadı.

EKSİKLER ETKİLEDİ

Son dönemde düşüşe geçen Manisa ekibinde ligin sonuna doğru sakatlıklar ve cezalı oyuncularının arttığına dikkat çeken teknik direktör Ahmet Pektaş eksiklerin kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kadroda problemler yaşadıklarını ifade eden Pektaş, "Kadromuz yeterli genişlikte olmadığı zaman genç kardeşlerimize şans geliyor. Onlar da zaman zaman iyi performans gösterip hepimizi mutlu ediyorlar. Zaman zaman da böyle performansları beklentilerin altında kaldığı zaman bu tarz sonuçlar olabiliyor. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzde bir milli takım arası var. Bu arayı iyi değerlendireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
