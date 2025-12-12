Manisa FK seri peşinde

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Van Spor FK'yı 2-1 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisa Futbol Kulübü yarın Serikspor maçıyla seri yakalamaya çalışacak. Antalya ekibi Serik iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynadığı için Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Hakan Ülker yönetecek. Ligde Manisa FK haftaya 16 puanla 17'nci sırada başladı. Üst üste 4 galibiyet sonrası geçen hafta Keçiörengücü'ne yenilen Serikspor'un 25 puanı var. Manisa FK'da Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Kadir Kaan Yurdakul ve Samet Karabatak geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gözaltına alınmış, Kadir Kaan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Samet adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor