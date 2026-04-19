Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 1 Serik Spor: 0

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Serik Spor'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek gol, 64. dakikada Diony tarafından penaltıdan kaydedildi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Sadygov ile duvar pası yaparak rakip yarı alana geçen Topalli'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yerden sert şutunda kaleci Vedat topu kornere çeldi.

4. dakikada Nalepa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında ön direğe gelen topa iyi yükselen Cengiz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak kaleci Vedat'ta kaldı.

29. dakikada Manisa FK'da ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kubilay, atışı pas olarak kullandı. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı şık bir şekilde kontrol eden Lindseth'in aşırtma vuruşunda top ağlara yönelirken, savunmada son anda yetişen Cengiz, meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkartarak mutlak bir golü önledi.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Manisa FK atağında Diony'nin ceza sahası içerisine çıkardığı pasta topa gelişine vuran Adekanye'nin şutunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

55. dakikada Manisa FK atağında savunma arkasına sarkan Diony'nin ceza sahası içerisinde kaleci Veysel'den sıyrıldıktan sonra dar açıdan kaleye yönlendirdiği topu çizgi üzerinden Montes, son anda uzaklaştırdı.

62. dakikada Benrahou'nun havadan pasında sol kanatta topla buluşan Vargas, hızla girdiği ceza sahası içerisinde savunmada Mehmet tarafından faul ile durdurulunca hakem penaltı kararı verdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanan Diony, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Mehmet Dura

Manisa FK: Vedat, Ayberk, Herelle, Yasin, Umut, Kubilay (Yunus Emre Dursun dk. 85), Benrahou (Cissokho dk. 73), Adekanye (Osman dk. 85), Lindseth, Vargas (Muhammet Enes dk. 77), Diony

Yedekler: Saim Sarp, Ada, Ahmet, Yunus Emre Köse, Umut Can, Kartal

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Serik Spor: Veysel, Skvortsov, Mehmet (Bilal dk. 73), Montes, Cengiz, Caner, Topalli (Şeref dk. 57), Nalepa, Selim, Gökhan, Sadygov (Anıl dk. 73)

Yedekler: Baha, Sertan, Martynov, Ahmet, Mücahit, Alperen, Emre

Teknik Direktör: Branimir Petrovic

Gol: Diony (dk. 64 pen.) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Kubilay, Diony (Manisa FK), Caner, Nalepa, Mehmet, Montes, Şeref (Serik Spor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
