Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 3 Sarıyer: 0

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Sarıyer'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçın gollerini Diony, Adekanye ve Osman Kahraman kaydetti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Ayberk'in sağ kanattan ortaladığı topa kale alanın gerisinden Diony'nin aşırtma kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert'in üzerinden ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada sağ kanattan gelişen Manisa FK atağında Ayberk'in iki savunma oyuncusundan sıyrılarak ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
23. dakikada sol kanattan Ömer'in ceza sahası içerisine ortaladığı top sekerek arka direkte Enver'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
39. dakikada Sarıyer'de sol kanatta Ömer'in rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayı üzerinde bekleyen arkadaşı Cebrail'e pasını çıkardı. Cebrail'in sağ ayağıyla sert şutunda kaleci Vedat, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
47. dakikada Cissokho sol kanatta Ömer'in ayağına basması sebebiyle hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.
57. dakikada merkezden gelişen hızlı hücumda Lindseth, sağ kanattan hareketlenen Adekanye ile topu buluşturdu. Adekanye, ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kaleye gönderdiği falsolu şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
82. dakikada sağ kanattan gelişen Sarıyer atağında Poko'nun sağ çizgi üzerinden çevirdiği topu Batuhan göğsüyle arkadaşı Ozan'a indirdi. Ozan'ın penaltı noktasının ilerisinden gelişine vuruşunda kaleci Vedat gole izin vermedi.
86. dakikada Sarıyer atağında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Eze, kale alanı gerisinde bekleyen Batuhan'a pasını aktardı. Batuhan'ın altpas çizgisinin hemen önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gönderdi.
90+1. dakikada Lindseth, savunma arkasına koşu yapan Diony'e pasını aktardı. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diony, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Osman'a topu bıraktı. Osman'ın ceza sahası içerisinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Serdar Osman Akarsu, Kerem Kalkan
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez (Yasin dk. 87), Umut Erdem, Cissokho, Muhammed Kiprit (Yunus Emre Dursun dk. 57), Lindseth, Vargas ( Osman Kahraman dk. 87), Adakanye (Yusuf Talum dk. 74), Diony
Yedekler: Metehan Başar, Ada İbik, Umut Can Aslan, Emre Akboğa, Mustafa Uslu, Ahmet Şen
Teknik Direktör: Ahmet Pektaş
Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Fethi Özer (Metehan Mert dk.69), Caner Osmanpaşa (Ahmet Ercan Ekmekci dk.76), Ömer Bayram, Emre Yeşilyurt (Aytaç Kara dk. 63), Enver Kulasin (Ozan Sol dk.60), Marcos Silva, Poko, Camara, Emeka Eze (Batuhan Kör dk. 46)
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Eşref Korkmazoğlu, Oğuzhan Yılmaz, Hamidou Traore, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Diony (dk. 11), Adekanye (dk. 57), Osman Kahraman (dk. 90+1) (Manisa FK)
Kırmızı kart: Cissokho (dk.47) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Muhammed, Yunus Emre (Manisa FK), Ömer Bayram, Fethi Özer, Ozan Sol(Sarıyer) - MANİSA