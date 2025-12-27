Manisa FK'da coşku büyük

1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, önemli rakiplerinden Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Siyah- beyazlılar 3'üncü dakikada Ada, 68'inci dakikada Burak'ın golleriyle galip gelerek yeni yıla büyük coşkuyla girdi. Son 4 maçında 3'üncü galibiyetini alan Manisa FK 23 puana yükselerek kurtuluş ateşini sonuna kadar yaktı. Sakaryaspor'un da önüne geçen Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı, çok zor bir deplasmanı kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sakarya'ya rahat gelmediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Sakaryaspor bizim birebir rakibimizdi. İki taraf için de çok önemli bir maç oldu. Dolayısıyla bunun psikolojisi de kolay olmadı. Takımım sahada gerçekten bir karakter gösterdi. Zaten bu karakterle maçı kazandık diyebilirim. Burada aslan payı oyuncularımın. Sakaryaspor ise çok büyük bir camia. Her zorluğun üstesinden gelir ve tekrar küllerinden doğar" yorumunu yaptı. Öte yandan Trabzonspor'un, Manisa FK forması giyen genç stoper Ayberk Karapo için 1.2 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.