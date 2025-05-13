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Manisa FK, Ramirez'in Golleriyle Kümede Kaldı

Manisa FK, Ramirez'in Golleriyle Kümede Kaldı
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1'inci Lig'de son hafta maçında Ümraniyespor'u 1-0 yenerek kümede kalmayı başaran Manisa Futbol Kulübü'nün İspanyol oyuncusu Ramirez, kritik gollere imza atarak takıma büyük katkı sağladı.

1'inci Lig'de son hafta maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 48 puan ve üçlü averajla kümede kalmayı başaran Manisa Futbol Kulübü'nün İspanyol oyuncusu Ramirez, kritik gollere imza atarak takımını adeta ipten aldı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu son Ümraniyespor maçında fileleri havalandırıp Manisa ekibine altın değerinde 3 puanı getiren isim oldu. Ramirez özellikle ligin ikinci yarısında takıma önemli katkılar sundu.

İlk devreyi 2 gol atarak kapatan deneyimli oyuncu, ikinci yarıda 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Ramirez, 2-2 biten Karagümrük maçında 1 kez ağları sarsarken, deplasmanda 6-0 kazanılan Yeni Malatyaspor müsabakasında 2 kez gol sevinci yaşadı. Ramirez, final niteliği taşıyan ve Manisa FK'nın dış sahada 3-1 galip geldiği Şanlıurfaspor karşılaşmasını da boş geçmeyip 1 gol attı. Son Ümraniye maçında da sevinç yaşayan İspanyol futbolcu Manisa FK ile lige tutunma sevinci yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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