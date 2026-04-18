Manisa FK galibiyet istiyor
1'inci Lig'de üst üste iki galibiyet elde eden Manisa Futbol Kulübü, düşme potasındaki Serikspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Ahmet Pektaş, kalan 3 maçı kazanarak Play-Off hedeflerini sürdüreceklerini belirtti.
1'inci Lig'de üst üste Atko Grup Pendikspor ve İmaj Altyapı Van Spor FK (D) maçlarını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında düşme potasında yer alan Serikspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Haftaya 49 puanla 10'uncu sırada giren Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş, bitime 3 maç kala Play-Off inançlarını koruduklarını belirterek, "7'nci sıradaki rakibimizle aramızda 5 puan fark var. Bizim adımıza her karşılaşma final niteliğinde. Biz kalan 3 maçımızı kazanıp mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.