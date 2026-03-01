Haberler

Manisa FK, Play-Off aşkına

Manisa FK, Play-Off aşkına
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, üst üste galibiyetlerle Play-Off hattına yaklaşarak 28'inci haftada evinde Çorum FK ile karşılaşacak. Teknik sorumlu Ahmet Pektaş, takımlarının başarı serisini sürdürmeyi hedefliyor.

1'inci Lig'de üst üste Bandırmaspor ve Bodrum FK (D) galibiyetleriyle 40 puana ulaşan ve Play-Off hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın 28'inci haftanın kapanış maçında evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak.

Manisa FK'da Mustafa Dalcı'nın istifa etmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Ahmet Pektaş, 3'te 3 yapacaklarına inandığını söyledi. Rakipleri Çorum FK'nın Play-Off hattında olduğunu hatırlatan Pektaş, "Rakibimizle aramızda 7 puan fark var. Evimizde kazanıp farkı 4'e indirmek istiyoruz. Play-Off hattına çok yakınız, çıkışımızı sürdürüp hedeflediğimiz yere gelmeyi amaçlıyoruz dedi. Sezonun ilk yarısında Çorum'da oynanan maçı Manisa FK 3-1 kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları