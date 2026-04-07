Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 2 Pendikspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Manisa FK evinde karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Yasin'in ceza sahasının soluna gönderdiği uzun pası alan Lindseth, pasını Diony'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz'in bacaklarının arasından filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada Pendikspor'da Wilks, penaltı noktası üzerindeki Deniz'e pasını verdi. Denic'in vuruşunda top kaleci Vedat'ta kaldı.

37. dakikada Manisa FK kalecisi Vedat'ın gönderdiği uzun topa Diony kafayla müdahale etti. Pendikspor savunmasının arkasında hareketlenen Osman kaleci Deniz'le karşı karşıya kaldı. Kaleci Deniz'den topu kurtaran Osman'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Osman, solundan kale önüne hareketlenen Lindseth'e pasını verdi. Lindseth'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşu, kaleci Deniz ayağıyla çıkardı.

64. dakikada Pendikspor'da Erdem'in ceza sahası çaprazından arka direğe yaptığı ortaya Berkay kafayı vurdu. Kaleci Vedat'ın çeldiği topu kale sahasının sağında önünde bulan Soldo, topu üstten dışarı gönderdi.

82. dakikada Pendikspor atağında Denic, sol yandan taşıdığı topla Bekir ile yaptığı duvar pası sonrasında topu alan Bekir kaleci Vedat ile karşı karşıya kaldı. Bekir'in yaptığı vuruşa kaleci Vedat da ayağıyla müdahalesi sonrası top yeniden Bekir'e geldi. Bekir'in vuruşunda boş kaleye yönelen topa Manisa FK'lı Yasin müdahale ederek kale çizgisinden mutlak gole izin vermedi.

90+6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Enes, sürdüğü topla rakibini geçerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu 2-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hakan Ülker, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Vargas (Ada İbik dk. 90), Lindseth, Umut Erdem, Yunus Emre Dursun (Ahmet Şen dk. 68), Cissokho, Yasin Güreler, Osman Kahraman (Muhammed Enes Kiprit dk. 75), Diony

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Yedekler: Saim, Kubilay, Emre, Yunus Emre Köse, Umut Can, Batuhan, Kartal

Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Hakan Yeşil, Hamza Akman (Harris dk. 78), Erdem (Kitsiou dk. 67), Bekir, Furkan (Mesut dk. 77), Denic, Wilks, Görkem Bitin

Yedekler: Utku, Ahmet, Enis, Efehan, Adnan, Tarık, Yiğit

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Diony (dk. 5), Muhammet Enes (dk. 90+6) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Bekir, Mesut (Pendikspor), Yunus Emre Dursun, Yasin (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı