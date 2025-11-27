Haberler

Manisa FK, Pendikspor Deplasmanında Galibiyet Peşinde

Manisa FK, Pendikspor Deplasmanında Galibiyet Peşinde
Güncelleme:
1'inci Lig'de son hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenerek galip gelen Manisa Futbol Kulübü, lider Pendikspor'a konuk olacak. Teknik direktör Mustafa Dalcı, maç öncesi oyuncularına güveniyor.

1'inci Lig'de geçen hafta evinde ligde sonuncu sırada bulunan Adana Demirspor'u 5-0 yenerek 6 maç aradan sonra galip gelen Manisa Futbol Kulübü yarın 15'inci hafta karşılaşmasında lider Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta takımıyla çıktığı ilk maçı kazanan Teknik direktör Mustafa Dalcı, Pendik deplasmanının zorlu geçeceğini söyledi. Pendikspor'un sadece 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda oturduğunu hatırlatan Dalcı, "Biz 13 puanla kurtuluş bölgesinin 1 basamak altındayız. Bizim adımıza her maç çok önemli ve kritik. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız, oyuncularıma inancım tam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor



